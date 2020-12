São Paulo x Sport: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Em momentos distintos no torneio, São Paulo e Sport se enfrentam neste domingo, às 16h, no Morumbi, em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pela TV Globo e Premiere.

DATA

O duelo entre paulistas e pernambucanos será neste domingo, às 16h, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

São Paulo x Sport terá transmissão ao vivo pela TV Globo e pelo canal Premiere. O Estadão fará tempo real do jogo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

São Paulo : Tiago Volpi; Juanfran, Arboleda, Bruno Alves e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes; Luciano e Brenner. Técnico : Fernando Diniz.

Sport : Luan Polli; Patric, Maidana, Rafael Thyere, Chico e Sander; Ricardinho, Márcio Araújo, Lucas Mugni e Thiago Neves (Jonatan Gomez); Leandro Barcia. Técnico : Jair Ventura.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de vitória. Na última quinta-feira, a equipe do técnico Fernando Diniz venceu o Goiás por 3 a 0, na Serrinha, e garantiu o primeiro lugar. Já o Sport vem de derrota. Na última rodada, o time foi goleado por 4 a 2 pelo Santos e chegou ao terceiro revés seguido no torneio.