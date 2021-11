São Paulo x Sport: onde assistir, horário e escalação das equipes

O São Paulo não pode vacilar se quiser manter a tradição de nunca ter sido rebaixado no Brasileirão. Para isso, precisa vencer o Sport, neste sábado, no Morumbi. Os dois times estão com o fantasma da Série B bem presente. O clube tricolor tem 42 pontos na 14ª colocação, apenas dois pontos acima do Juventude, primeiro time do Z-4. Os pernambucanos têm 98% de jogarem a Série B em 2022, mas ainda apostam suas últimas fichas nas rodadas finais do torneio nacional.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Rogério Ceni busca São Paulo ofensivo diante do frágil Sport no Morumbi

São Paulo x Sport terá transmissão pela TV fechada, através de pay-per-view. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A bola rola às 21h30 (horário de Brasília), no estádio do Morumbi, em São Paulo (SP).

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

SÃO PAULO – Volpi; Igor Vinicius, Arboleda, Miranda e Reinaldo; Rodrigo Nestor, Igor Gomes, Gabriel Sara e Vitor Bueno; Rigoni e Calleri. Técnico: Rogério Ceni.

SPORT – Mailson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Sander; Marcão, Zé Welison, Hernanes, Everton Felipe e Gustavo; Mikael. Técnico: Gustavo Florentín.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de um empate sem gol com o Athletico-PR, na última quarta-feira, no Morumbi. O Sport vem de uma vitória sobre o Bahia em casa, por 1 a 0, na quinta.