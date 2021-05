São Paulo x Sporting Cristal: onde assistir, horário e escalação da equipe tricolor

Depois de superar o Palmeiras no Paulistão e sagrar-se campeão estadual, o São Paulo volta a ter compromisso pela Libertadores. Já classificado para a próxima fase do torneio sul-americano, o Tricolor cumpre tabela diante do Sporting Cristal, do Peru. A partida acontece às 21h30, no Morumbi, e terá transmissão ao vivo por pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

São Paulo x Sporting Cristal será exibido pela Conmebol TV. O Estadão faz tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

O duelo acontece às 21h30, no Morumbi, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

São Paulo: Tiago Volpi; Diego Costa, Rodrigo Freitas e Bruno Alves; Orejuela, William, Rodrigo Nestor, Hernanes e Welington; Galeano e Vitor Bueno. Técnico: Hernán Crespo.

ÚLTIMOS RESULTADOS

São Paulo

23/05: São Paulo 2 x 0 Palmeiras (Paulistão)

20/05: Palmeiras 0 x 0 São Paulo (Paulistão)

18/05: São Paulo 0 x 0 Racing (Libertadores)

16/05: São Paulo 4 x 0 Mirassol (Paulistão)

14/05: São Paulo 4 x 1 Inter de Limeira (Paulistão)

Sporting Cristal