São Paulo x Universidad Católica: onde assistir, horário e escalação das equipes

O São Paulo conquistou boa vantagem no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana ao superar a Universidad Católica, em Santiago, por 4 a 2. Apesar das três expulsões ao longo do jogo, a equipe tricolor resistiu ao ímpeto chileno. Dessa vez, jogando diante de sua torcida, no estádio do Morumbi, às 21h30 desta quinta-feira, os comandados de Rogério Ceni podem perder por até um gol de diferença que avançam para as quartas de final do torneio continental.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre São Paulo e Universidad Católica acontece nesta quinta-feira, às 21h30, no estádio do Morumbi, na capital paulista.

ONDE ASSISTIR

O duelo tem transmissão exclusiva da Conmebol TV (pay per view). O Estadão acompanha todos os detalhes em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SÃO PAULO: Jandrei; Diego Costa, Miranda (Luizão) e Léo; Rafinha, Patrick, Gabriel Neves, Igor Gomes e Reinaldo; Eder e Luciano. Técnico : Rogério Ceni.

Jandrei; Diego Costa, Miranda (Luizão) e Léo; Rafinha, Patrick, Gabriel Neves, Igor Gomes e Reinaldo; Eder e Luciano. : Rogério Ceni. UNIVERSIDAD CATÓLICA: Pérez; Fuenzalido, Tapia, Zampedri e Isla; Nuñez, Savecha, Gutiérrez, Leiva; Tomás e Panot. Técnico: Ariel Holan.

ÚLTIMOS RESULTADOS

Pelo Campeonato Brasileiro, no último domingo, o São Paulo conseguiu importante vitória, por 2 a 1, sobre o Atlético Goianiense, fora de casa. No mesmo dia, a Universidad Católica mediu forças com o Coquimbo Unido pelo Campeonato Chileno e venceu por 2 a 0, diante de seus torcedores.