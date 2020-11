São Paulo x Vasco: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Em lados opostos da tabela, São Paulo e Vasco se enfrentam neste domingo, às 16h, no Morumbi, em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pela TV Globo e canal Premiere.

DATA

O confronto entre paulistas e cariocas será neste domingo, às 16h, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

São Paulo x Vasco terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para todo o Brasil, exceto Ceará e Minas Gerais) e pelo canal Premiere. O Estadão fará tempo real do confronto.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

São Paulo : Tiago Volpi; Juanfran, Bruno Alves, Diego Costa e Reinaldo; Luan, Daniel Alves, Gabriel Sara e Igor Gomes (Tchê Tchê); Luciano e Brenner. Técnico : Fernando Diniz.

Vasco : Fernando Miguel; Werley, Marcelo e Ricardo Graça; Léo Matos, Léo Gil, Andrey, Benitez e Neto Borges; Talles e Cano. Técnico : Ricardo Sá Pinto.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de classificação na Copa do Brasil. No meio da semana, a equipe tricolor venceu o Flamengo por 3 a 0, no Morumbi, e garantiu uma vaga na semifinal do torneio. Pelo Brasileirão, o time do técnico Fernando Diniz está numa sequência de três vitórias.

Já o Vasco vem de empate. Na última sexta-feira, a equipe cruzmaltina igualou o placar sem gols com o Fortaleza, em São Januário. O time do técnico português Sá Pinto tem 23 pontos, assim como o Red Bull Bragantino, que encabeça a zona de rebaixamento.