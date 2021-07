São Paulo x Vasco: onde assistir, horário e escalação das equipes

O São Paulo recebe nesta quarta-feira (28) o Vasco pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Vindo de derrota de 5 a 1 para o Flamengo no Campeonato Brasileiro, o time paulista precisa vencer para chegar mais tranquilo a São Januário no jogo de volta. A equipe comandada por Hernán Crespo, enfrenta um adversário que ocupa a sexta posição da Série-B.

ONDE ASSISTIR

São Paulo x Vasco terá transmissão ao vivo pela TV Globo, Premiere e SportTV. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h30 (horário de Brasília), no Morumbi, em São Paulo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

SÃO PAULO: Tiago Volpi, Arboleda, Miranda e Léo; Igor Vinicius, Rodrigo Nestor, Benítez, Gabriel Sara e Wellington; Rigoni e Marquinhos. Técnico: Hernán Crespo.

VASCO: Vanderlei; Léo Matos, Ernando, Leandro Castán e Zeca; Bruno Gomes, Galarza e Marquinhos Gabriel; Léo Jabá, Gabriel Pec e Cano. Técnico: Marcelo Cabo.

ÚLTIMOS RESULTADO

O São Paulo vem para o jogo após uma derrota de 5 a 1 diante do Flamengo. Já o Vasco, venceu o Guarani por 4 a 1.