Sassuolo x Milan: onde assistir, horário e escalação das equipes

Neste domingo, às 13h00 (horário de Brasília), o Milan visita o Sassuolo em partida válida pela última rodada do Campeonato Italiano. Para assegurar o título do campeonato, que não é conquistado desde a temporada 2010-2011, a equipe de Stefano Pioli precisa apenas de um empate.

No mesmo horário, a Inter de Milão, segunda colocada na tabela, entra em campo em duelo com o Sampdoria e esperar por uma combinação de resultados para conquistar a taça. O time de Simone Inzaghi precisa vencer e torcer por uma derrota do Milan.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 13h (horário de Brasília) no estádio Mapei Stadium, em Régio da Emília, na Itália.

ONDE ASSISTIR

A partida entre Sassuolo e Milan será transmitida pelo Star + (streaming). O Estadão acompanha em tempo real.

ESCALAÇÕES PROVÁVEIS

SASSUOLO – Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari e Rogério; Frattesi e Matheus Henrique; Berardi, Raspadori e Traoré; Scamacca. Técnico: Alessio Dionisi.



Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari e Rogério; Frattesi e Matheus Henrique; Berardi, Raspadori e Traoré; Scamacca. Técnico: MILAN– Maignan, Calabria, Kalulu, Tomori e Theo Hernandez, Tonali, Bennacer, Kessie, Junior Messias, Rafael Leão e Giroud. Técnico: Stefano Pioli.

ÚLTIMOS RESULTADOS

No último fim de semana, em casa, o Milan venceu a Atalanta por 2 a 0, resultado que deixou a equipe dependendo apenas de si para conquistar o Campeonato Italiano neste domingo. O Sassuolo, por sua vez, venceu o Bologna, fora de casa, por 3 a 1, na última rodada.