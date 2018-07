Segurança é reforçada em hotel do Corinthians

Por Fábio Hecico e Raphael Ramos, enviados especiais a Buenos Aires

A pedido da direção do Corinthians, a segurança na porta do Hotel Intercontinental, onde a delegação alvinegra está hospedada, foi reforçada. Grades na calçada impedem que torcedores e curiosos se aproximem da entrada do hotel. Somente hóspedes ou pessoas autorizadas pela diretoria podem entrar. Seguranças do Intercontinental fazem o controle de acesso ao hotel pedindo que as pessoas mostrem os seus cartões de entrada nos quartos.

Dezenas de corintianos se aglomeram no local desde a manhã. Muitos foram até o local na tentativa de conseguir entradas, como o estudante Fernando Oliveira. “Os cambistas estão pedindo muito pelo ingresso e ainda tem o risco de ser falsificado. Vamos ver se alguém da diretoria consegue nos ajudar”, disse.

