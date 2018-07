Seleção brasileira ‘apaga’ de novo, perde da Holanda e vira a #ChargedoJogo

Parece que o ‘apagão’ da semifinal contra a Alemanha ainda deixou a seleção brasileira no escuro para a disputa de terceiro lugar, no Mané Garrincha. Diante da Holanda, o Brasil perdeu de 3 a 0 e terminou a Copa do Mundo em casa apenas na quarta colocação.

Tudo começou a desandar logo aos dois minutos de jogo, quando Thiago Silva fez falta em Robben, na entrada da área, mas o árbitro marcou pênalti. Van Persie converteu, enquanto Blind e Wijnaldum fizeram os outros dois gols holandeses.

Sem ter ideia do que estava acontecendo em campo e aparentemente vendado, o “canarinho” virou a #ChargedoJogo, levando 14 gols, mesmo número de gols sofridos pela seleção brasileira durante o Mundial.

Esta é a décima terceira charge baseada nos jogos do Mundial que o Estadão produz. Iniciada no jogo de abertura do Mundial, com a vitória do Brasil sobre a Croácia, a ação funciona da seguinte maneira: no segundo tempo da partida, dois personagens são sugeridos e pelo Twitter, o torcedor escolhe quem merece virar charge.