Isolado do público e da imprensa desde sua chegada ao Brasil, Usain Bolt foca nos treinos. O jamaicano postou uma foto na tarde desta quinta-feira, onde aparece ao lado de companheiros de equipe no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes (CEFAN), na zona Norte do Rio.

Bicampeão olímpico (Pequim-2008 e Londres-2012), Bolt busca no Rio o inédito tricampeonato nas provas de 100m, 200m e 4x100m.