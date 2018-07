Sem Muricy, quais são as opções do São Paulo para treinador?

São Paulo e Muricy Ramalho chegaram a um acordo nesta segunda-feira. O treinador deixará o cargo de treinador do time do Morumbi em meio a duas competições, Paulistão e Libertadores. As partes entenderam que era hora de mudar. Tanto o treinador quanto os dirigentes estão fazendo isso pensando no São Paulo. O time é grande demais para virar chacota na temporada. A derrota para o Botafogo foi apenas a gota d’água. Sem Muricy, quais seriam as opções do comando do clube para ocupar o posto? Escolha!

