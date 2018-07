Maradona exagera e dá entrada forte em seu neto, filho de Aguero

Presente na imprensa desde a eclosão do escândalo envolvendo a Fifa e grande parte dos dirigentes no futebol mundial, Maradona voltou a ser assunto nas redes sociais, mas agora por outro motivo. O eterno ídolo argentino chamou a atenção do público na internet em um vídeo que mostra uma brincadeira entre ele e o seu neto, Benjamin Aguero, filho de Kun Aguero – atacante do Manchester City, casado com a filha caçula de Maradona – e afilhado de Messi. No jogo entre os dois, Maradona aparece dando uma entrada dura no neto, que, mesmo assim, consegue seguir com a bola e driblar até um cachorro para fazer o gol.