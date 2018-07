Série Os Simpsons se gaba por ‘prever’ prisão de cartolas da Fifa

Após o escândalo de corrupção da Fifa que resultou na prisão de oficiais da entidade nesta quarta-feira, a série de TV Os Simpsons resolveu aproveitar para tirar sarro da situação. Por meio da página oficial do programa nas redes sociais, foi lembrado o episódio temático da Copa do Mundo do Brasil, em que um vice-presidente da Fifa, após convocar Homer para apitar jogos do Mundial, é preso.

‘Por favor nos ajude, há podridão em toda parte. Na verdade, acho que até eu mesmo estou prestes a ser preso por corrupção’, diz o personagem, antes de ser algemado e substituído por outro cartola. Na postagem, a série de TV ironizou: ‘Os Simpsons avisaram’. Vale lembrar que o desenho também ‘previu’ a vitória da Alemanha na Copa. Confira o vídeo!