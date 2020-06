Sevilla x Barcelona: onde assistir e horário

O Barcelona volta a campo nesta sexta-feira para enfrentar o Sevilla, às 17h (horário de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Espanhol. A partida será realizada no estádio Ramón Sánchez Pizjuán e terá transmissão na TV fechada e online.

Sevilla x Barcelona: onde assistir

É possível assistir ao vivo ao duelo pelo canal ESPN Brasil, que também vai passar pelo Watch ESPN.

Horário de Sevilla x Barcelona

A partida será disputada às 17h, horário de Brasília.

O Barcelona lidera o Campeonato Espanhol com 64 pontos e na última rodada derrotou o Leganés por 2 a 0. A equipe catalão permanece sua disputa direta com o Real Madrid, segundo colocado.

Logo abaixo aparece o Sevilla. Terceiro colocado com 51 pontos, o time precisa do resultado para se aproximar ainda mais da classificação para a próxima Liga dos Campeões – os quatro primeiros colocados avançam. Na rodada passada, o Sevilla ficou no 1 a 1 com o Levante.