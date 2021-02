Sevilla x Borussia Dortmund: onde assistir, horário e escalações

Sevilla e Borussia Dortmund, se enfrentam nesta quarta-feira, às 17h (de Brasília), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, em partida de ida válida pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. Jogo terá transmissão ao vivo pela TV fechada.

ONDE ASSISTIR:

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

Sevilla x Borussia Dortmund será exibido ao vivo para todo o Brasil pela emissora TNT Sports. O Estadão fará tempo real do jogo.

HORÁRIO E LOCAL:

A partida acontece às 17h (de Brasília), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, na Espanha.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL:

Sevilla – Bounou; Aleix Vidal, Sergi Gómez, Diego Carlos e Karim Rekik; Rakitic, Nemanja Gudelj e Óliver Torres; Munir, Luuk de Jong e Papu Gómez. Técnico: Julen Lopetegui.

Borussia Dortmund – Marwin Hitz; Emre Can, Manuel Akanji, Hummels e Raphael Guerreiro; Jude Bellingham e Thomas Delaney; Julian Brandt, Giovanni Reyna e Jadon Sancho; Erling Haaland. Técnico: Edin Terzić.

ÚLTIMOS RESULTADOS:

O Sevilla vem para o duelo com o Borussia Dortmund com um resultado positivo. A equipe recebeu o Huesca, pelo Campeonato Espanhol, e despachou os visitantes pelo placar mínimo de 1 a 0. Já os alemães acabaram empatando em seu último compromisso: 2 a 2 com o Hoffenheim, pelo Campeonato Alemão.