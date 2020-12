Sevilla x Real Madrid: onde assistir, horário e últimos resultados

Separados por um ponto, Sevilla e Real Madrid se enfrentam neste sábado, às 12h15 (horário de Brasília), no estádio Ramón Sánchez Pizjuán, pela décima segunda rodada do Campeonato Espanhol. O confronto terá transmissão ao vivo pela TV fechada.

HORÁRIO

O duelo entre espanhóis será neste sábado, às 12h15, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

Sevilla x Real Madrid terá transmissão ao vivo pela ESPN Brasil. O Estadão fará tempo real do jogo.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Real Madrid vem de derrota na Liga dos Campeões. Na última terça-feira, a equipe do técnico Zinedine Zidane perdeu para o Shakhtar Donetsk por 2 a 0. No Espanhol, o time merengue também tropeçou. Perdeu por 2 a 1 para o Alavés. Já o Sevilla perdeu por 4 a 0 para o Chelsea pela Liga dos Campeões, mas venceu o Huesca por 1 a 0 no Espanhol.