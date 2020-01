Shrewsbury x Liverpool: como assistir ao jogo pela Copa da Inglaterra

Shrewsbury e Liverpool se enfrentam neste domingo pela Copa da Inglaterra. A partida será realizada às 14h (horário de Brasília) no estádio New Meadow. É possível assistir ao confronto pela internet.

Onde assistir ao jogo do Liverpool?

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal de streaming DAZN.

Em meio à Copa da Inglaterra, o Liverpool está com as atenções voltadas no Campeonato Inglês. A equipe conquistou sua 22ª vitória em 23 jogos na liga ao bater o Wolverhampton Wanderers por 2 a 1 na quinta-feira.

O Liverpool busca garantir seu primeiro título inglês em 30 anos e defender seu troféu na Liga dos Campeões na segunda metade da temporada. James Milner, Naby Keita e Shaqiri permanecem como desfalques, mas o técnico Jurgen Klopp está confiante de que o trio voltará à ação em breve.