Site faz contagem regressiva para o rebaixamento do São Paulo

As seis derrotas nos últimos sete jogos no Brasileirão, aliadas à penúltima colocação no campeonato – é o lanterna por aproveitamento – fizeram o São Paulo virar alvo de chacota dos torcedores rivais.

Dentre as brincadeiras(?) há até mesmo um site que contém um relógio com a “contagem regressiva para o rebaixamento”. A página www.crisenosaopaulo.com.br traz a imagem de Rogério Ceni, e conta ainda com uma área em que são destacados todos os tweets com a hashtag #crisenosaopaulo