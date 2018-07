Site permite identificar brigões em estádios

A partir de fotos postadas na página principal do site Identifique Os Brigões, os internautas podem fornecer informações e apontar os baderneiros que brigam nos estádios e suas imediações. Por uma espécie de seletor, o usuário passa o mouse sobre o rosto do brigão fotografado e, a partir da abertura de um quadro vermelho, pode identificá-lo.

O site conta com conteúdo colaborativo e é atualizado a partir da postagem de imagens pelos próprios usuários, que podem revelar o nome, perfil de alguma rede social ou até o endereço do vândalo da foto.

A ação parece ser uma tentativa de ajudar a devolver a paz aos estádios brasileiros. O site, criado para identificar os participantes do confronto do último domingo, no jogo entre Atlético-PR e Vasco, na Arena Joinville, já conta com mais de 10 supostas identificações.