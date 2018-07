Site ressalta importância dos tradicionais estádios do País

As 12 arenas da Copa do Mundo 2014 estão praticamente prontas e adequadas aos rigorosos padrões da Fifa. Para receber as 64 partidas do Mundial, os estádios seguiram requisitos do caderno de encargos da entidade máxima do futebol.

Às vésperas da abertura da Copa, o site Impedimento ressalta a importância dos tradicionais estádios do País. A matéria, intitulada de 50 estádios brasileiros mais interessantes que as Arenas da Copa relembra a histórias do futebol nos quatro cantos do Brasil.

Entre eles estão a Rua Javari, tradicional estádio do Juventus, localizado no bairro da Mooca, em São Paulo. O estádio do Nacional, também localizado na capital paulista, está na lista dos 50 locais. No Rio, Laranjeiras e Caio Martins, usados até a década de 1990 por Fluminense e Botafogo, respectivamente, foram lembrados.

O estádio do Bragantino, palco das finais do Paulistão de 1990 e do Brasileirão de 1991, também está na lista. Em Santos, figura o vizinho da Vila Belmiro, o tradicional Ulrico Mursa, da Portuguesa Santista. O mesmo ocorre com o Zerão, único estádio do mundo cortado pela linha do Equador, situado em Macapá.