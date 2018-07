Sorteio das chaves da Libertadores de 2013

13h20

Confira a relação dos Grupos:

GRUPO 1

BARCELONA (EQU)

NACIONAL (URU)

BOCA JUNIORS (ARG)

TOLUCA (MEX)

GRUPO 2

SPORTING CRISTAL (PER)

LIBERTAD (PAR)

PALMEIRAS

TIGRE (ARG) ou DEPORTIVO ANZOÁTEGUI(VEN)

GRUPO 3

ARSENAL (ARG)

THE STRONGEST (BOL)

ATLÉTICO-MG

SÃO PAULO OU BOLIVAR (BOL)

GRUPO 4

VELEZ SARSFIELD (ARG)

PEÑAROL (URU)

EMELEC (EQU)

DEPORTIVO IQUIQUE (CHI) ou LEÓN (MEX).

GRUPO 5

CORINTHIANS

SAN JOSE ORURO (BOL)

MILIONARIOS (COL)

TIJUANA (MEX)

GRUPO 6

INDEPENDIENTE SANTA FÉ (COL)

CERRO PORTEÑO (PAR)

REAL GARCILASO (PER)

TOLIMA (COL) OU VALLEJO (PER)

GRUPO 7

DEPORTIVO LARA (VEN)

UNIVERSIDAD DE CHILE (CHI)

NEWELLS OLD BOYS (ARG)

OLIMPIA (PAR) OU DEFENSOR (URU)

GRUPO 8

FLUMINENSE

HUCHIPATO (CHI)

CARACAS (VEN)

GRÊMIO OU LDU (EQU)

13h16

O Fluminense vai encarar também o vencedor de LDU e Grêmio.

13h15

O Tijuana, do México, será rival do Corinthians. Assim, o Corinthians terá de enfrentar San Jose Oruro (BOL), Milionarios (COL) e Tijuana (MEX).

13h15

Grupo 3 do Palmeiras pode ter o Atlético-MG.

13h13

Milionarios (COL) cai no grupo do Corinthians.

13h12

Atlético-MG encara Arsenal (ARG) e The Strongest (BOL), no Grupo 3.

13h11

Palmeiras é sorteado para o Grupo 2, com Sporting Cristal (PER) e Libertad (PAR).

13h10

Boca Juniors (ARG) vai para o Grupo 1, com Barcelona de Guayaquil (EQU) , Nacional (URU).

13h08

O principal rival do Fluminense será o Huachipato, do Chile.

13h07

O primeiro adversário do Corinthians será o boliviano San Jose Oruro (BOL).

13h05

Nacional (URU) vai para o Grupo 1, com o Barcelona (EQU). E o Libertad (PAR) para o Grupo 2, com Sporting Cristal (PER).

13h04

Deportivo Santa Fé (COL) encabeça o grupo 6, Deportivo Lara (VEN) será o cabeça do Grupo 7 e o Fluminense será o cabeça de chave do Grupo 8.

13h03

O Corinthians será o cabeça de chave do Grupo 5.

13h02

Velez Sarsfiel é o cabeça de chave do Grupo 4;.13h

Arsenal (ARG) será o cabeça de chave do Grupo 3.

12h59

Sporting Cristal (PER) será o cabeça de chave do Grupo 2.

12h57

Barcelona (EQU) será o cabeça de chave do Grupo 1.

12h58

O último confronto da Pré-Libertadores será entre Deportivo Iquique (CHI) e Leon (MEX).

12h57

O São Paulo é sorteado e vai encarar o Bolivar, da Bolívia. O adversário é complicado por conta da altitude.

12h56

O Olimpia (PAR) encara o Defensor (URU).

12h56

O colombiano Tolima vai enfrentar o Vallejo, do Peru.

12h55

Grêmio é sorteado. O adversário dele na Pré-Libertadores é a LDU, do Equador. A decisão será em Porto Alegre. Será um confronto complicado.

12h54

O argentino Tigre, rival do São Paulo na polêmica final da Copa Sul-Americana, é o primeiro sorteado. Ele vai enfrentar o Deportivo Anzoategui, da Venezuela.

12h52

Em instantes, São Paulo e Grêmio conhecerão os seus adversários na Pré-Libertadores.

12h50

O sorteio vai ter início. Os confrontos da Pré-Libertadores serão definidos primeiramente.

12h45

Dirigentes da Conmebol fazem discursos sobre o futebol sul-americano e retardam o início do sorteio das chaves.

12h40

Será a 54ª edição da Libertadores. O maior ganhador é o Independiente (ARG), com sete títulos conquistados. Dentre os brasileiro, o tricampeão São Paulo é o maior vencedor. O clube que mais disputou a Libertadores é o Peñarol (URU), com 40 participações.

12h37

Em instantes, o sorteio das chaves da Libertadores vai ter início. Inicialmente, serão conhecidos os confrontos da Pré-Libertadores. Grêmio (terceiro colocado no Brasileiro) e São Paulo (campeão da Copa Sul-Americana) são os clubes brasileiros que terão de disputar um mata-mata para garantir vaga na fase de grupos da Libertadores. Vale lembrar que, em 2011, o Corinthians foi eliminado na Pré-Libertadores pelo Tolima, da Colômbia.

12h35

Gobbi levanta a taça ao lado do presidente da CBF, José Maria Marin, e do vice-presidente da CBF e presidente da Federação Paulista de Futebol (FPF), Marco Polo del Nero.

12h33

O presidente do Corinthians, Mario Gobbi, é convidado ao palco para receber uma homenagem ao título do Corinthians na última edição. O mandatário alvinegro recebe uma réplica da taça da Libertadores.

12h28

A Conmebol continunado fazendo homenagens, arrastando o início da cerimônia de sorteio das chaves da Libertadores de 2013. Os clubes e torcidas precisam segurar a ansiedade até que enfim possam saber quem serão os rivais de seus times na competição continental.

12h25

Ex-presidente da Comissão de Arbitragem da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Armando Marques, de 82 anos, recebe a Ordem do Mérito da Conmebol das mãos do presidente da CBF, José Maria Marin.

12h18

A Conmebol homenageia profissionais ligados ao futebol sul-americano, como o ex-árbitro brasileiro Armando Marques e o argentino José Pekerman, ex-técnico da seleção argentina.

12h15

Patrocinadores da competição discursam na sede da Conmebol, em Luque, no Paraguai.

12h07

Presidente da Conmebol, o paraguaio Nicolas Leoz faz um discurso para abrir o sorteio e exalta o Corinthians, atual campeão da Libertadores e campeão mundial.

12h05

O sorteio vai começar em alguns minutos. São 38 times envolvidos. Confira os potes:

POTE 1

CORINTHIANS

FLUMINENSE

ARSENAL (ARG)

VÉLEZ SARSFIELD (ARG)

INDEPENDIENTE SANTA FÉ (COL)

DEPORTIVO LARA (VEN)

SPORTING CRISTAL (PER)

BARCELONA GUAYAQUIL (EQU)

POTE 2

THE STRONGEST (BOL)

UNIVERSIDAD DE CHILE (CHI)

CERRO PORTEÑO (PAR)

NACIONAL (URU)

SAN JOSÉ (BOL)

HUACHIPATO (CHI)

LIBERTAD (PAR)

PEÑAROL (URU)

POTE 3

PALMEIRAS

ATLÉTICO-MG

NEWELLS OLD BOYS (ARG)

BOCA JUNIORS (ARG)

MILIONARIOS (COL)

EMELEC (EQU)

REAL GARCILASO (PER)

CARACAS (VEN)

POTE 4

TOLUCA (MEX)

TIJUANA (MEX)

SEIS TIMES DA PRÉ-LIBERTADORES

A Conmebol fará o sorteio em quatro potes, sendo que no primeiro estão os cabeças de chave, no segundo estão equipes de Bolívia, Chile, Paraguai e Uruguai, no pote 3 estão Palmeiras e Atlético-MG, que não podem cair no mesmo grupo de Corinthians ou Fluminense, dois times argentinos, que não podem cair junto com Vélez Sarsfield ou Arsenal, além de representantes de Colômbia, Equador, Peru e Venezuela. Já no pote 4 estão os times mexicanos, além dos seis clubes que vão se classificar na Pré-Libertadores – São Paulo e Grêmio, caso avancem, entram neste pote e podem cair no grupo dos outros brasileiros.

Brasileiros na competição: Corinthians (atual campeão da Libertadores), Palmeiras (campeão da Copa do Brasil), Fluminense (campeão brasileiro), Atlético-MG (vice-campeão brasileiro), Grêmio (terceiro no Brasileiro) e São Paulo (campeão da Copa Sul-Americana).

PRÉ-LIBERTADORES

São Paulo e Grêmio vão tentar entrar na fase de grupos e também conhecerão hoje os adversários no mata-mata. Pela divisão dos potes, os times não poderão se enfrentar e também evitaram confronto contra Tigre, da Argentina, Tolima (Colômbia), que eliminou o Corinthians nesta mesma fase em 2011, Deportes Iquique (Chile) e Olímpia (Paraguai).