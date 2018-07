Sósia de Ibrahimovic rouba cena ao invadir campo e encontrar o atacante em vitória do United

O triunfo do Manchester United sobre o Leicester em Old Trafford, por 4 a 1, reservou um momento curioso para quem acompanhava a partida. Um sósia do atacante sueco Zlatan Ibrahimovic invadiu o campo após um dos gols do United, indo direto em direção ao jogador da equipe.

Retirado do gramado pelos seguranças pouco tempo depois da invasão, o torcedor conseguiu trocar algumas palavras com o ídolo antes de ser detido, mostrando estar claramente emocionado com o momento. Além de arrancar risadas do próprio Ibra, o fã também chamou a atenção do atacante Wayne Rooney, que ficou no banco de reservas após ser barrado pelo técnico José Mourinho.

Confira vídeo com o momento da invasão ao gramado: