Sport Huancayo x Corinthians: onde assistir, horário e escalação da equipe alvinegra

Após se impor diante do São Paulo no Paulistão, o Corinthians quer aperfeiçoar a boa atuação diante do Sport Huancayo, pela Copa Sul-Americana. A equipe alvinegra busca sua primeira vitória no torneio nesta quinta-feira, às 21h30, no Estádio Nacional do Peru, em Lima. O jogo terá transmissão ao vivo por pay-per-view.

ONDE ASSISTIR

Leia Também Confira informações sobre transmissão de outros jogos

Sport Huancayo x Corinthians será exibido pela Conmebol TV. O Estadão faz tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 21h30, no Estádio Nacional do Peru, em Lima.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Corinthians: Cássio, João Victor, Gil e Raul Gustavo; Fagner, Gabriel, Ramiro e Lucas Piton; Luan, Mateus Vital e Cauê. Técnico: Vagner Mancini.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians vem de empate por 2 a 2 diante do São Paulo, em partida válida pelo Paulistão. O Sport Huancayo também vem de igualdade no placar. A equipe do Peru vem de empate por 3 a 3 contra o Alianza Universidad de Huánuco,pelo Campeonato Peruano.