Sport x Santos: onde assistir, horário e escalação das equipes

Sport e Santos fazem duelo decisivo neste domingo, às 20h30, na Ilha do Retiro, para fugir do perigo do rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O jogo será um confronto de “seis pontos”, em que a equipe pernambucana, em caso de vitória, ultrapassa o Santos que está 16ª na tabela, com 28 pontos. Fábio Carille não poderá contar com Léo Baptistão, lesionado, e o goleiro João Paulo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Em contrapartida, o técnico santista terá a volta do jovem Marcos Leonardo, que estava com a seleção brasileira Sub-18.

ONDE ASSISTIR

Sport x Santos terá transmissão ao vivo pelo Premiere, através de pay-per-view. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 20h30 horas (horário de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

SPORT -. Mailson; Ewerton, Chico, Sabino e Sander; Marcão, Zé Welison, Hernanes e Gustavo Oliveira; Everaldo e Mikael.Técnico: Gustavo Florentín.

SANTOS – Jandrei, Vinicius Balieiro, Velázquez e Wagner Leonardo; Marcos Guilherme (Madson), Camacho, Sánchez, Vinicius Zanocelo e Lucas Braga; Marinho e Marcos Leonardo (Diego Tardelli ou Raniel). Técnico: Fábio Carille.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Sport vem de derrota para o Cuiabá, fora de casa, por 1 a 0, em jogo realizado na última quinta-feira. E o Santos, na quarta, perdeu para o líder Atlético-MG, no Mineirão, por 3 a 1.