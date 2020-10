Sport x Athletico-PR: onde assistir, escalação, arbitragem e classificação

Em busca de se distanciar do meio da tabela, o Sport recebe o Athletico-PR neste domingo, às 16h, na Ilha do Retiro, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro.

ONDE ASSISTIR

Sport x Athletico-PR terá transmissão ao vivo pela TV Globo (para Pernambuco e Paraná). O Estadão fará tempo real.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Sport: Luan Polli; Patric, Iago Maidana, Chico Adryelson e Raul Prata; Marcão Silva, Ricardinho, Lucas Mugni e Thiago Neves; Leandro Barcia. Técnico: Jair Ventura.

Athletico-PR: Santos; Erick, Lucas Halter, Thiago Heleno e Márcio Azevedo; Wellington, Christian e Léo Cittadini; Nikão, Carlos Eduardo e Renato Kayzer. Técnico: Paulo Autuori.

ARBITRAGEM

Árbitro : Jefferson Ferreira de Moraes-GO

Assistentes : Fabrício Vilarinho da Silva-GO e Leone Carvalho Rocha-GO

Árbitro de Vídeo: Wilton Pereira Sampaio-GO

CLASSIFICAÇÃO

O Sport inicia a rodada na décima segunda colocação, com 21 pontos. O time de Recife vem de empate sem gols diante do Atlético-MG. Já o Athletico-PR é o décimo oitavo colocado, com 16 e vem de derrota para o Flamengo por 1 a 0 pela Copa do Brasil.