Sport x Atlético-GO: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Separados por um ponto na tabela, Sport e Atlético-GO se enfrentam nesta segunda-feira, às 20h, na Ilha do Retiro, em duelo válido pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pelos canais Premiere e SporTV.

DATA

O confronto entre pernambucanos e goianos será nesta segunda-feira, às 20h, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

Sport x Atlético-GO terá transmissão ao vivo pelos canais Premiere e SporTV. O Estadão fará tempo real do confronto.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Sport : Luan Polli; Patric, Maidana, Adryelson e Sander; Ricardinho, Márcio Araújo, Lucas Mugni e Jonatan Gómez; Thiago Neves e Leandro Barcia. Técnico : Jair Ventura.

Atlético-GO : Jean; Dudu, João Victor, Gilvan e Nicolas; Willian Maranhão, Marlon Freitas e Chico; Janderson, Zé Roberto e Ferrareis. Técnico : Eduardo Souza.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Sport não vence faz duas rodadas. No último sábado, a equipe de Recife perdeu para o Vasco por 2 a 0, em casa. O time do técnico Jair Ventura está a cinco pontos da zona de rebaixamento.

O Atlético-GO não vence faz cinco rodadas. No último fim de semana, os goianos igualaram o placar por 1 a 1 diante do Flamengo, no Maracanã, e emplacaram o segundo empate seguido.