Sport x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalação das equipes

Após igualar o placar com o Bragantino, o Sport recebe o Atlético-MG neste domingo, na Ilha do Retiro. O jogo, válido pela 37.ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 16h.

ONDE ASSISTIR

Sport x Atlético-MG terá transmissão ao vivo pela TV Globo e canal Premiere. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 16h (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Sport: Luan Polli; Patric, Rafael Thyere, Adryelson e Júnior Tavares; Márcio Araújo, Ronaldo Henrique, Marcão e Thiago Neves; Marquinhos e Dalberto. Técnico: Jair Ventura.

Atlético-MG: Everson; Guga, Réver, Júnior Alonso e Guilherme Arana; Allan, Jair e Hyoran; Savarino, Marrony e Sasha. Técnico: Jorge Sampaoli.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Sport vem de empate por 0 a 0 diante do Bragantino, em casa. O Atlético também igualou o placar. O time comandado por Jorge Sampaoli ficou no empate por 1 a 1 contra o Bahia, no Mineirão.