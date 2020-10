Sport x Botafogo: onde assistir, escalação e arbitragem

Em momentos distintos no torneio, Sport e Botafogo se enfrentam neste domingo, às 18h15, na Ilha do Retiro, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Sport soma 20 pontos e aparece na oitava colocação. Na rodada passada, o time comandado por Jair Ventura perdeu para o Flamengo por 3 a 0. Já o Botafogo tem 15 e encabeça a zona de rebaixamento, no 17º lugar. Na última quarta-feira, a equipe alvinegra venceu por 2 a 1 o Palmeiras, o que não acontecia desde a terceira rodada do campeonato.

ONDE ASSISTIR

O duelo terá transmissão pelo canal Premiere, que transmite o jogo para todo o Brasil, e pelo SporTV. O Estadão fará tempo real.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Sport: Luan Polli; Patric, Maidana, Adryelson e Sander (Luciano Juba); Marcão Silva, Ricardinho, Thiago Neves (Jonatan Gomez) e Mugni; Marquinhos e Hernane

Botafogo: Diego Cavalieri; Kevin, Marcelo Benevenuto, Kanu, Victor Luis; Forster, Caio Alexandre e Honda; Rhuan, Kalou e Pedro Raul

ARBITRAGEM

Árbitro: Rodrigo Dalonso Ferreira-SC

Árbitro Assistente 1: Henrique Neu Ribeiro-SC

Árbitro Assistente 2: Thiaggo Americano Labes-SC

Quarto Árbitro: Tiago Nascimento dos Santos-PE

Árbitro de Vídeo: Elmo Alves Resende Cunha-GO

Assistente de Árbitro de Vídeo 1: Savio Pereira Sampaio-DF

Assistente de Árbitro de Vídeo 2: Ciro Chaban Junqueira-DF

Observador de VAR: Roberto Perassi-SP