Sport x Ceará: onde assistir, horário e escalações

Em confronto válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro, Sport e Ceará se enfrentam neste sábado, às 21h, na Ilha do Retiro, em Recife. O jogo vai passar no pay-per-view.

Onde assistir Sport x Ceará?

É possível assistir ao vivo pelo canal Premiere. Além disso, o Estadão fará transmissão em tempo real.

Hora

21h (horário de Brasília) de sábado

Escalação de Sport x Ceará

A definir

Próximos jogos

Na próxima rodada, o Ceará joga em casa contra o Grêmio, na quarta-feira, às 21h30. No dia seguinte, às 20h, o Sport vai até o Rio de Janeiro encarar o Vasco.