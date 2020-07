Sport  x Confiança: onde assistir, horário e local

Em situações bem distintas, Sport e Confiança se enfrentam nesta quarta-feira na Arena Cajueiro, às 20h, pela oitava rodada da Copa do Nordeste. O jogo vai passar na TV fechada e na internet.

Sport x Confiança ao vivo: onde assistir

A partida vai ter transmissão ao vivo na TV pelo canal Fox Sports. Além disso, é possível assistir pelo Live FC, canal de streaming.

Local

O jogo será na cidade de Feira de Santana, porque todos os jogos da Copa do Nordeste passarão a ser realizados na Bahia, como forma de evitar muitas viagens e maior possibilidade dos envolvidos nas partidas terem contato com o novo coronavírus.

Situação das equipes

Após o vexame de ter que brigar contra o rebaixamento no Campeonato Pernambucano, o Sport tenta minimizar a situação buscando a classificação no Grupo A. A equipe pernambucana aparece na quinta posição, com nove pontos, e para avançar, precisa vencer e torcer contra o ABC, que também tem 9.

Já o Confiança lidera o Grupo B com 13 pontos e já está praticamente classificado. Para não avançar, a equipe alagoana precisa perder e acontecer uma grande combinação de resultados.