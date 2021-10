Sport x Corinthians: onde assistir, horário e escalação das equipes

Mirando o G-4 para se consolidar de vez entre os candidatos a uma vaga na Libertadores, o Corinthians visita o Sport neste sábado, em Recife. O jogo, válido pela 25ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 16h30. O time paulista ocupa a quinta posição, com 37 pontos. A equipe pernambucana é a vice-lanterna, com 23.

ONDE ASSISTIR

Sport x Corinthians terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão acompanha a partida em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 16h30 (horário de Brasília), na Arena Pernambuco, em Recife.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Sport : Mailson, Ewerthon, Thyere, Sabino, Sander, Marcão, José Welison, Hernanes, Everaldo, Gustavo e Mikael. Técnico : Gustavo Floretín.

: Mailson, Ewerthon, Thyere, Sabino, Sander, Marcão, José Welison, Hernanes, Everaldo, Gustavo e Mikael. : Gustavo Floretín. Corinthians: Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Cantillo, Renato Augusto e Giuliano; Gabriel Pereira, Róger Guedes e Jô. Técnico: Sylvinho.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Corinthians vem de vitória por 3 a 1 diante do Bahia, na Neo Química Arena, enquanto. O Sport venceu o Juventude, também em casa, pelo mesmo placar.