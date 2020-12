Sport x Coritiba: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Próximos na tabela, Sport e Coritiba se enfrentam neste domingo, às 18h15, na Ilha do Retiro, em duelo válido pela 25.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere.

DATA

O jogo entre pernambucanos e paranaenses será neste domingo, às 18h15, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

Sport x Coritiba terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere. O Estadão fará tempo real do jogo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Sport : Luan Polli; Patric, Maidana, Adryelson e Sander; Ronaldo Henrique, Marcão Silva, Lucas Mugni e Thiago Neves; Marquinhos e Dalberto. Técnico : Jair Ventura.

Coritiba : Wilson; Maílton, Rhodolfo, Sabino e Jonathan (Mattheus Oliveira); Hugo Moura (Nathan Silva), Matheus Bueno e Mattheus Oliveira (Giovanni Augusto); Rafinha, Robson e Ricardo Oliveira. Técnico : Rodrigo Santana

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Sport vem de derrota. Na última rodada, a equipe comandada pelo técnico Jair Ventura perdeu para o São Paulo, em casa, por 1 a 0 e se aproximou do Z-4. Já o Coritiba vem de empate. No último fim de semana, a equipe alviverde igualou o placar sem gols diante do Red Bull Bragantino, no Couto Pereira, e perdeu a oportunidade de melhorar sua situação na zona de rebaixamento.