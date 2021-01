Sport x Flamengo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Sonhando com o título do Brasileirão, o Flamengo visita o Sport nesta segunda, na Ilha do Retiro. O jogo, válido pela 33.ª rodada do Campeonato Brasileiro, acontece às 20h.

ONDE ASSISTIR

Sport x Flamengo terá transmissão ao vivo pelos canais Premiere e SporTV. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida entre pernambucanos e cariocas acontece às 20h (de Brasília), na Ilha do Retiro.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Sport: Luan Polli; Raul Prata, Maidana, Adryelson e Júnior Tavares; Ronaldo, Betinho e Thiago Neves; Patric, Marquinhos e Dalberto. Técnico: Jair Ventura.

Flamengo: Hugo; Isla, Arão, Gustavo Henrique e Filipe Luís; Diego, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta; Bruno Henrique e Gabriel. Técnico: Rogério Ceni.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Flamengo vem de vitória por 4 a 2 diante do Grêmio, em Porto Alegre. O Sport também vem de resultado positivo. O time pernambucano venceu o Bahia, em casa, por 2 a 0.