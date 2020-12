Sport x Grêmio: onde assistir, escalação, horário e últimos resultados

Em momentos distintos no campeonato, Sport e Grêmio se enfrentam neste sábado, às 19h, na Ilha do Retiro, em duelo válido pela 26.ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pelos canais Premiere e SporTV.

DATA

O duelo entre pernambucanos e gaúchos será neste sábado, às 19h, horário de Brasília.

ONDE ASSISTIR

Sport x Grêmio terá transmissão ao vivo pelos canais Premiere e SporTV. O Estadão fará tempo real do jogo.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Sport: Luan Polli; Patric, Iago Maidana, Adryelson e Júnior Tavares (Sander); Marcão, Ricardinho, Mugni e Thiago Neves; Marquinhos e Dalberto. Técnico : Jair Ventura.

Grêmio : Vanderlei; Orejuela, Rodrigues, Kannemann e Bruno Cortez; Lucas Silva, Darlan e Matheus Henrique; Luiz Fernando, Pepê e Diego Churín. Técnico : Renato Gaúcho.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O Grêmio vem de eliminação na Copa Libertadores. Na última quarta-feira, a equipe gaúcha foi goleada pelo Santos por 4 a 1, na Vila Belmiro. Pelo Brasileirão, o time tricolor vem de empate sem gols diante do Goiás.

Já o Sport vem de vitória. Na última rodada, o time comandado pelo técnico Jair Ventura venceu o Coritiba por 1 a 0, em casa, e continuou firme na luta para se afastar do Z-4.