Sport x Santa Cruz: como assistir ao vivo e horário do jogo

Um dos clássicos de maior rivalidade do Nordeste, Sport e Santa Cruz se enfrentam neste sábado, na Ilha do Retiro, pela sexta rodada da Copa do Nordeste. O torcedor pode assistir ao vivo ao jogo pela internet.

Onde assistir Sport x Santa Cruz?

É possível assistir grátis ao jogo pelo canal da Copa do Nordeste no Youtube. Outra opção é a transmissão pelo canal de streaming Live FC.

Horário

A partida será realizada às 16h, horário de Brasília.

Mais informações