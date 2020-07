Sport x Santa Cruz: onde assistir ao vivo e horário do jogo

Um dos clássicos de maior rivalidade no Brasil, Sport e Santa Cruz se enfrentam neste domingo, às 16h, na Ilha do Retiro, pela 9ª rodada do Campeonato Pernambucano, a última da primeira fase e a primeira após mais de quatro meses sem jogo pelo Estadual.

Onde assistir Sport x Santa Cruz?

O clássico pernambucano é possível assistir pelo canal Premiere (para todo o Brasil).

Sport x Santa Cruz: horário

A partida será disputada neste domingo, às 16h, horário de Brasília.

O Santa Cruz é o time a ser batido no campeonato. A equipe do técnico Itamar Schulle soma 22 pontos, está invicta e classificada já para a semifinal. O Sport aparece na quinta colocação, com 11 pontos, e precisa do resultado para avançar sem depender de uma combinação de resultados.

O regulamento do Campeonato Pernambucano prevê que os dois primeiros colocados vão direto para a semifinal da competição, enquanto os classificados de 3º a 6º se enfrentarão nas quartas de final (3º x 6º e o 4º x 5º) para sair mais duas equipes semifinalistas.