Sport x Santos: onde assistir, escalação, horário e classificação

Em situações parecidas na tabela, Sport e Santos se enfrentam nesta quinta-feira, às 19h15, na Ilha do Retiro, em Recife, pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro.

Onde assistir Sport x Santos?

A partida terá transmissão ao vivo pelo canal Premiere e o Estadão fará tempo real do confronto.

Escalação

Será definida nesta quarta-feira

Horário

O jogo acontecerá nesta quinta-feira, às 19h15, em Recife.

Classificação

Sport e Santos estão com campanhas parecidas. Ambos estão com quatro pontos e o time alvinegro aparece na 8ª posição, enquanto a equipe pernambucana é a 10ª pelos critérios de desempate. Na rodada passada, o Santos derrotou o Athletico-PR por 3 a 1, na Vila Belmiro, enquanto o Sport ficou no 1 a 1 com o Atlético-GO, em Goiânia.

Arbtragem