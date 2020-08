Sport x São Paulo: onde assistir ao jogo, escalação, horário e classificação

O São Paulo vai até Recife enfrentar o Sport, neste domingo, às 19h, na Ilha do Retiro, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto vai ter transmissão na TV fechada e no pay-per-view.

Sport x São Paulo: onde assistir ao vivo?

O duelo vai passar no SporTV e no Premiere. O Estadão fará transmissão em tempo real.

Escalação

A definir

Horário

Jogo será às 19h, horário de Brasília, neste domingo.

Classificação

As duas equipes entram em campo pressionadas. O São Paulo empatou em casa com o Bahia em 1 a 1 e o trabalho do técnico Fernando Diniz tem sido bastante questionado. A equipe tricolor tem quatro pontos e ocupa a 13ª posição. Já o Sport perdeu em casa para o Santos, por 1 a 0, e aparece na 16ª posição, também com quatro pontos.