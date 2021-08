Sport x São Paulo: onde assistir, horário e escalação das equipes

Após a eliminação na Copa Libertadores, o São Paulo concentra suas atenções neste fim de semana no Campeonato Brasileiro. O desafio é fora de casa diante do Sport, neste domingo, às 20h30, pela 17ª rodada. As duas equipes lutam neste momento contra a zona de rebaixamento e querem se ver cada vez mais distante dela.

A equipe do Morumbi tem 18 pontos (14º), enquanto o time pernambucano é 17º, com 15 pontos. Caso vença, o Sport ultrapassará o São Paulo na tabela de classificação. O jogo pode marcar o reencontro de Hernanes com o time paulista.

ONDE ASSISTIR

A partida entre Sport e São Paulo terá transmissão do SporTV e do Premiere. O Estadão acompanha em tempo real.

HORÁRIO E LOCAL

Pernambucanos e paulistas duelam na Ilha do Retiro (Recife), neste domingo, às 20h30.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Sport : Mailson; Hayner, Marcelo, Sabino e Chico; Marcão, José Welison, Hernanes e Thiago Neves; Paulinho Moccelin e Mikael. Técnico : Umberto Louzer.

: Mailson; Hayner, Marcelo, Sabino e Chico; Marcão, José Welison, Hernanes e Thiago Neves; Paulinho Moccelin e Mikael. : Umberto Louzer. São Paulo: Tiago Volpi, Daniel Alves, Miranda, Arboleda e Léo; Luan, Liziero, Rodrigo Nestor e Gabriel Sara; Rigoni e Eder (Pablo). Técnico: Hernán Crespo.

ÚLTIMOS RESULTADOS

O São Paulo vem de duas vitórias no Brasileirão, contra Grêmio e Athletico-PR, ambas por 2 a 1. Já o Sport perdeu na última rodada para o Flamengo (2 a 0), quando sustentava invencibilidade de quatro partidas.