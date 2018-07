‘Suárez colombiano’ morde Fabio Santos antes da expulsão

Antes de ter sido expulso, o lateral corintiano Fábio Santos foi mordido pelo jogador Patricio Perez, do Once Caldas. O lance foi revelado pelo fotógrafo oficial do Corinthians, Daniel Augusto Jr., em seu perfil no Facebook, mas não foi visto pelo árbitro argentino Patrício Loustau durante a partida em que o Corinthians venceu o Once Caldas por 4 a 0, na Arena Corinthians.

Por causa de um lance semelhante, o atacante uruguaio Luis Suárez foi suspenso por nove jogos pela Fifa, após morder um rival no jogo contra a Itália na Copa do Mundo. Além disso, Suárez pagou multa e ficou quatro meses afastado de qualquer atividade no futebol.

Depois da mordida – não é possível precisar exatamente em que momento do jogo ela aconteceu -, Fabio Santos foi expulso por uma entrada violenta aos 47 minutos do segundo tempo e vai desfalcar o clube no jogo de volta, na próxima quarta-feira, na Colômbia. O Corinthians não recebia dois cartões vermelhos numa mesma partida desde fevereiro de 2014, quando Gil e Paulo André foram expulsos no jogo entre Corinthians e Ponte Preta pelo Campeonato Paulista.