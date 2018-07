Suárez “vira” zumbi e ataca ombro de pedestres no Halloween

A mordida de Luis Suárez no ombro de Giorgio Chiellini foi alvo de críticas, piadas e agora virou inspiração para o Halloween deste ano. Na Inglaterra, o canal de vídeos Football Daily produziu uma pegadinha em que o uruguaio, com o uniforme do Barcelona e em forma de zumbi, ataca os pedestres que passam pela calçada.

O “Suárez do dia das bruxas” assustou pessoas e deixou algumas até nervosas com suas aparições momentâneas. Neste meio tempo, pedestres pediram para tirar foto com o zumbi, que também se arriscou a fazer passos de dança com outros cidadãos.