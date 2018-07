Líder do Mundial de Pilotos, Sebastian Vettel deu um tempo no cockpit de sua Red Bull para participar de uma “corrida maluca” organizada pela equipe. Para tanto, trocou o macacão de piloto e colocou o do encanador mais famoso do mundo.

Como mostra uma das fotos abaixo, o alemão voou com o carrinho de exibição, repetindo o que faz nas pistas de corrida.

Com 157 pontos na classificação da atual temporada de F-1, Vettel tem pontuação suficiente para seguir na liderança do Mundial mesmo se der tudo errado na próxima etapa, dia 28, no GP da Hungria. Isso porque o espanhol Fernando Alonso, que vem em segundo, tem “apenas” 123.

Super Mário Vettel tem motivos para estar feliz.