TEMPO REAL – Acompanhe os preparativos para a estreia do Brasil na Copa das Confederações

15h34

Encerramos por aqui nossa transmissão, obrigado pela companhia.

15h28

As duas seleções estão escaladas oficialmente:

Brasil: Júlio César; Alves, T. Silva, D. Luiz, Marcelo; Paulinho, Luiz Gustavo; Hulk, Oscar, Neymar; Fred.

Japão: Kawashima; Uchida, Yoshida, Konno, Nagatomo; Hasebe, Endo; Kiyotake, Honda, Kagawa; Okazaki.

15h19

A última vez que as duas equipes se enfrentaram foi no ano passado. Jogando na Polônia, Paulinho, Kaká e Neymar (duas vezes) marcaram os gols da vitória por 4 a 0, naquele que foi um dos últimos jogos de Mano Menezes como técnico da seleção brasileira.

JOGOS ANTERIORES

Brasil 1 x 0 Japão – Amistoso – 23/07/1989

Brasil 3 x 0 Japão – Copa Umbro – 06/06/1995

Brasil 5 x 1 Japão – Amistoso – 09/08/1995

Brasil 3 x 0 Japão – Amistoso – 13/08/1997

Brasil 2 x 0 Japão – Amistoso – 31/-3/1999

Brasil 0 x 0 Japão – Copa das Confederações – 04/06/2001

Brasil 2 x 2 Japão – Copa das Confederações – 22/06/2005

Brasil 4 x 1 – Japão – Copa do Mundo – 22/06/2006

Brasil 4 x 0 Japão – Amistoso – 16/10/2012

15h14

Agora é a vez de os demais jogadores da seleção brasileira subirem para o gramado do Mané Garrincha. Como esperado, o público vai à loucura. É uma boa amostra do que vai ocorrer daqui a alguns minutos, quando eles voltarem ao campo para ficar.

15h13

As duas únicas oportunidades em que o Japão não perdeu para o Brasil foram em confrontos válidos pela Copa das Confederações. Em 2001, a partida disputada no Kashima Soccer Stadium, no Japão, terminou com placar em branco, enquanto que em 2005, na Alemanha, o jogo acabou 2 a 2. O Japão marcou com Nakamura e Oguro, enquanto que Robinho e Ronaldinho Gaúcho anotaram para o Brasil.

15h07

A seleção do Japão entra no gramado para fazer o aquecimento. Uma vaia ensurdecedora toma conta do estádio e abafa os aplausos aos três goleiros do Brasil, que pisaram no campo com o mesmo objetivo.

15h03

O jogo de abertura da Copa das Confederações, neste sábado, em Brasília, será o décimo na história entre Brasil e Japão. A seleção brasileira ainda não perdeu para os asiáticos, mas, em compensação, não conseguiu vencer nenhum dos dois jogos que disputou contra a equipe em edições anteriores deste mesmo torneio.

14h50

Durou 25 minutos a cerimônia de abertura da Copa das Confederações, que teve até um jogo de futebol entre bonecos controlados por alguns dos voluntários que participaram da festa – com direito a grito de gol dos torcedores, que já ocupam boa parte das cadeiras do estádio de Brasília.

14h49

Mesmo não sendo cidade-sede da Copa das Confederações, São Paulo irá receber a Fan Fest oficial da Fifa. Os jogos, que acontecerão entre os dias 15 a 30 de junho serão exibidos num telão de 100 m² no Vale do Anhangabaú. Além das transmissões das partidas, quem comparecer ao evento teste para a Copa do Mundo, também poderá assistir a shows de artistas como Belo, RPM e Bonde do Tigrão. Endereço: Vale do Anhangabaú – Santa Efigênia – Centro.

14h44

Muitos torcedores deixaram para pegar seus ingressos no próprio dia do jogo, e isso provocou enormes filas bem perto do mídia center do Estádio Mané Garrincha. Não houve, no entanto, confronto com os organizadores. Era precido ter paciência, muita paciência. Segundo estimativa da polícia, mais de 1.500 torcedores demoraram mais de três horas da fila para apanhar seu ingresso.

14h42

Cerimônia de abertura foi idealizada pelo carnavelsco Paulo Barros e conta com 2.200 voluntários.

14h39

Após um espetáculo de efeitos visuais que contou com a entusiasmada participação do público no Mané Garrincha, uma coreografia é feita no gramado por pessoas vestidas com roupas típicas dos países que disputam a Copa das Confederações. Os espectadores aplaudem tudo com vontade.

14h32

Fora do estádio, um torcedor foi atropelado e acabou levado para o hospital no carro da Polícia Militar.

14h31

Na manhã deste sábado, a Fifa havia informado que ainda restavam cerca de 3.500 ingressos a serem retirados – foram vendidos 64.815 no total – e chegou a admitir que esta era uma das grandes preocupações para a abertura do torneio.

14h26 – Com mais de 20 minutos de atraso, finalmente vai começar a Cerimônia de Abertura da Copa das Confederações. O público, que ainda não ocupa nem 50% dos lugares do Mané Garrincha, parece bastante ansioso.

14h24

O chefe de comunicação social da Polícia Militar do Distrito Federal, Zilfrank Antero, disse que situação está sob controle. Em nota oficial, o governo do Distrito Federal relata que os manifestantes “estão contidos e são acompanhados pelas forças policiais”. E também avisa que “não será permitida a perturbação da ordem pública e nem qualquer tipo de ameaça à realização do jogo e ao público participante dessa grande festa”.

14h21

Há muitas filas nas lanchonetes espalhadas pelos aneis do estádio. Todos os caixas com mais de 15 pessoas à espera de poder comprar cachorro quente e bebidas. Está tudo muito organizado, mas lento. As pessoas também parecem entender a situação. Alguns bebedouros nesta mesma área do Mané Garrincha estavam ali apenas de enfeite. Não havia água. O clima do torcedor que já está dentro do estádio é bastante tranquilo.

14h18

Confusão! Uma bomba de efeito moral foi lançada pela polícia para conter os manifestantes. O gás liberado está atingindo as filas de torcedores que estão entrando no Estádio Mané Garrincha.

14h17

Para um grupo de jogadores que tem a missão de resgatar o amor da torcida brasileira pela seleção, vencer os japoneses é absolutamente fundamental. Um mau resultado neste sábado vai espalhar o pessimismo pelo País e azedar o clima entre a equipe e os torcedores.

14h08

Poucas horas antes da abertura da Copa das Confederações, com a partida entre Brasil e Japão, ainda havia longas filas no Centro de Convenções Ulysses Guimarães para retirada de ingressos. Como muitos torcedores deixaram para coletar suas entradas neste sábado, houve aglomeração de pessoas e demora de, em média, três horas para conseguir os bilhetes.

14h07

O Diretor Médico da FIFA, Prof. Jiri Dvorak, anunciou neste sábado, a duas horas antes de Brasil x Japão que todas as análises dos testes antidoping realizados com todos os jogadores no elenco das oito equipes participantes antes do início da Copa das Confederações da FIFA Brasil 2013 tiveram resultados negativos.

14h05

A polícia conseguiu deslocar os manifestantes até a Avenida Eixo Monumental, ponto mais afastado da entrada do estádio Mané Garrincha. O objetivo é diminuir a confusão gerada para os torcedores que vão acompanhar a partida nas arquibancadas.

13h55

O ônibus da seleção brasileira já está a caminho do estádio. A previsão é que Felipão escale: Julio César, Daniel Alves, Thiago Silva, David Luiz e Marcelo; Luiz Gustavo,Paulinho e Oscar; Hulk, Neymar e Fred.

13h53

Se tudo der certo, a seleção vai contar com o apoio da torcida em Brasília, como contou no Rio de Janeiro, contra a Inglaterra, e em Porto Alegre, diante dos franceses. O xis da questão é saber como os torcedores se comportarão caso as coisas comecem a dar errado, por exemplo.

13h52

Um grande público está na Esplanada dos Ministérios para acompanhar os shows de abertura da Copa das Confederações. Confira a programação:

13h – Intervenção Artística

14h – Gustavo Lima

15h30 – Abertura da Copa das Confederações da Fifa 2013

16h – Transmissão do jogo Brasil x Japão

18h15 – Descida do Cortejo (Seu Estrelo e Fuá do Terreiro)

18h30 – Intervenção Artística

19h – Revelação

21h – Asa de Águia

13h42

Três anos se passaram desde que o Brasil fez um papel decepcionante na Copa do Mundo da África do Sul e, nesse período, uma renovação profunda na seleção foi iniciada por Mano Menezes e completada por Luiz Felipe Scolari. E neste sábado esse longo e cansativo trabalho será colocado à prova na abertura da Copa das Confederações, contra o Japão. A expectativa é de que 64.721 pessoas acompanhem o jogo nas arquibancadas.

13h38

Neymar posta mensagem de incentivo ao grupo da seleção brasileira em rede social. “O comprometimento individual com os esforços do grupo; isso é o que faz uma equipe funcionar !#VamoqueVamoBRASIL”. Veja publicação aqui.

13h30

A manifestação provocou o atraso na abertura dos portões da arena para os torcedores que vão assistir ao jogo. O local deveria ser aberto ao público ao meio-dia, mas, apenas após às 13h o acesso foi liberado.

13h25

Uma grande manifestação chama a tenção em frente ao estádio. A mobilização, organizado pelas redes sociais, começou na Rodoviária de Brasília, às 10h30. Os manifestantes reclamam contra a aplicação de recursos no evento esportivo, com gritos como “da Copa abro mão, quero ver dinheiro para educação”.

13h17

Começamos agora a cobertura para o primeiro jogo do Brasil na Copa das confederações. Nossos repórteres (Luiz Prosperi, Sílvio Barsetti, Robson Morelli, Mateus Silva Alves) já estão no Estádio Mané Garrincha, em Brasília, para acompanhar tudo que acontece no início da Copa das Confederações, evento teste para a Copa do Mundo de 2014. O Brasil enfrenta o Japão, hoje, a partir das 16h.