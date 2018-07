GP do Brasil 2012 – O domingo da corrida

18h15

A Fórmula 1 se despede de Interlagos e também da temporada 2012. As equipes já embalaram todo o equipamento e se preparam para enviar tudo para a Europa para umas merecidas férias antes de pensar na temporada 2013, que começa na Austrália, dia 17 de março.



17h53

Equipe da Pirelli tira a foto oficial do final de ano



17h31

Bruno Senna espera estar numa boa equipe em 2013



17h19

Red Bull desmonta os equipamentos ao som de música eletrônica



16h35

16h28

16h23

Enquanto os pilotos ainda falam com a imprensa, as equipes já começam a retirar o equipamento para voltar à Europa e iniciar as férias.



Carro de Hamilton chega aos boxes





16h

Nelson Piquet é o responsável pelas entrevista no pódio. Ás lágrimas, Massa fala em português: “É sensacional correr aqui diante desta torcida maravilhosa. Não sei por que aconteceu isto comigo hoje. Não esperava chegar ao pódio. Me diverti muito correndo aqui e não fiz isto durante toda a temporada. Espero que seja assim o ano todo de 2013.”

15h58

Enquanto isto, no pódio, Button recebe o troféu de vencedor, Alonso, decepcionado, ganha a taça de segundo lugar. Emocionado, Massa ganha o troféu de terceiro lugar.

15h56

Vettel literalmente vai para a galera. Pula o muro e vai agradecer ao público, que o aplaude.

15h54

Vettel comemora muito ao chegar no box. Na saída do carro, ele recebe um abraço forte de Michael Schumacher, que se despede da Fórmula 1.

15h46

VETTEL É TRICAMPEÃO DO MUNDO!!! Button vence o GP do Brasil, com Alonso em segundo, Massa em terceiro, Webber em quarto, Hulkenberg em quinto, Vettel em sexto, Schumacher em sétimo, Vergne em oitavo, Kobayashi em nono e Raikkonen em décimo.

15h43

Kobayashi tenta passar Schumacher, toca e roda na curva do lago. O alemão nada sofre e o japonês volta à pista. Di Resta bate na Curva do Café e provoca a entrada do safety car, faltando duas voltas para o final da corridas.

15h41

Faltando três voltas para o final da corrida, Vettel vai conquistando o título com este sexto lugar. Alonso é segundo e precisaria vencer para evitar a conquista do alemão.

15h35

A chuva aperta um pouco mais e a pista está definitivamente molhada. Vettel faz boa manobra no miolo e ultrapassa Schumacher, ganhando a sexta posição, com 64 volta completadas, da 71 previstas.

15h32

Alonso toma o segundo lugar de Massa. Agora Vettel precisa segurar o sétimo lugar para assegurar o título.

15h31

Com 60 voltas completadas, o terceiro lugar de Alonso não garante o título.

15h27

Após a punição de Hulkenberg, Button lidera com Massa em segundo, Alonso em terceiro, Webber em quarto, o alemão da Force India volta em quinto, Schumacher em sexto e Vettel em sétimo.

15h25

Vettel consegue ultrapassar Kobayashi dando um ‘chega-pra-lá’ no japonês. Hulkenberg é punido com um drive thru.

15h22

Hulkenberg tenta passar Hamilton, escorrega no esse do Senna e atinge o inglês. O piloto da McLaren abandona, mas o alemão volta para a corrida, em segundo. Button é líder.

15h19

Raikkonen espetacular! O finlandês erra na Junção, sai para os boxes da Porsche Cup e tenta voltar para pista por lá, mas encontra o acesso bloqueado. Ele faz meia volta, retorna por onde veio e volta para a corrida.

15h18

Vettel entra no box, coloca pneus médios e volta em 10.

15h16

Rosberg e De La Rosa já trocam pneus para intermediários. Ricciardo vai para o box e troca novamente para slic.

15h15

A garoa vai deixando a pista mais molhada e os tempos de voltam aumentam. Vettel avisa que o kers e o rádio não estão funcionando bem.

15h02

Hulkenberg escapa no mesmo ponto de Petrov e perde a primeira posição para Hamilton.

15h10

Volta 46 e a garoa deixa a pista bastante traiçoeira. Petrov dá uma bela rodada na freada após o Laranjinha, mas consegue voltar à corrida.

15h06

Webber dá uma escorregada de traseira na Junção, mas não chega a rodar.

15h02

Finalmente as primeiras posições se estabelecem na corrida. Hulkenberg lidera, seguido por Hamilton, Button, Alonso, Massa, Kobayashi, Vettel, Webber, Ricciardo, Raikkonen e Di Resta.

14h57

Massa faz boa manobra e passa Kobayashi no final da reta oposta. Alonso é quarto e Vettel, o sétimo. As posições dão o título ao alemão.

14h55

Hulkenberg mantém a ponta, mas Hamilton já começa a se aproximar, na volta 26 das 71.

14h51

Alonso retoma a posição de Kobayashi no final da reta do box. Massa, depois de passar Di Resta, vai para cima e toma a sexta posição de Vettel.

14h50

Kobayashi passa Alonso e assume a quarta posição.

14h50

Bruno Senna: “Estava por dentro com o Di Resta e quando o Vettel fechou por dentro não deu para segurar. Aí bateu.”



14h47

Relargada na volta 29: Hulkenberg, Button, Hamilton, Alonso mantêm as posições. Kobayashi passa Vettel e é quinto.

14h46

Safety car deixa a pista na próxima volta. Alonso é o único dos líderes com pneus médios. O resto está com pneus duros.

14h44

Alonso avisa que a curva do lago está molhada. Ainda safety car na pista.

14h40

Posições na volta 25: Hulkenberg, Button, Hamilton, Alonso, Vettel, Kobayashi, Webber, Di Resta, Ricciardo, Raikkonen e Massa.

14h35

O safety car entrou na pista por causa dos detritos que furaram o pneu de Rosberg. Hulkenberg e Button vão para o box para trocar pneus. Ele mantêm a primeira e a segunda posição, respectivamente.

14h33

As posições na volta 31: Hulkenberg, Button, Hamilton, Alonso, Vettel, Kobayashi e Webber. Safetu car na pista, na volta 32.

14h31

Alonso no box para colocar pneus lisos. Vettel também para, uma volta depois, na 29.

14h27

Vettel é bem mais rápido que Alonso no momento, a diferença é 2s4. Hamilton entra no box e coloca pneus lisos. Hulkenberg passa Button e lidera o GP do Brasil

14h26

Hulkenberg, com pneus lisos, ameaça a ponta de Button. O alemão, hoje na Force India, já largou na pole aqui em 2010, de Williams

14h25

Massa nos boxes para colocar pneus mistos na volta 15.

14h22

Button, Hulkenberg e Massa ainda não pararam. Alonso já supera Massa e é quarto, com Vettel em oitavo.

14h19

Button lidera, com Hulkenberg em segundo e Hamilton é o terceiro. Massa é quarto. Alonso é 12.º e Vettel 17.º, na volta 12 de 71.

14h17

Hamilton para nos boxes e coloca intermediários, assim como Alonso e Vettel.

14h16

Webber é o primeiro dos líderes a para a troca de pneus. Mas ele volta com pneus lisos.

14h14

Vettel se recupera bem e já ocupa a sexta posição, o suficiente para ser campeão, com as posições de momento.

14h12

Webber roda na disputa por posições e cai para trás no pelotão. Button passa Hamilton e lider. Hulkenberg corre sozinho em terceiro.

14h10

Massa passa Webber e se coloca entre o australiano e Vettel, que precisa segurar a quarta posição. Grosjean escapa e bate no Laranjinha.

14h09

Começa a chover mais forte. Alonso escapa no esse do Senna, mas volta à pista e quase é ultrapassado por Webber.

14h06

Bruno Senna abandona a corrida. Foi ele quem tocou em Vettel na curva do lago, em disputa com Perez.

14h04

Alonso faz grande manobra no final da primeira volta e assume a terceira posição. Hamilton lidera.

14h03

Largaram. Hamilton mantém a ponta, com Massa em segundo. Alonso é quinto. Vettel roda no lago e cai para último.

14h

Começa a volta de apresentação. A pista se mostra bastante traiçoeira, principalmente na parte próxima ao lago.

13h57

Como a corrida foi declarada com pista seca, nenhum dos pilotos pode trocar para pneus mistos. Todos estão compostos lisos.

13h56

Carros já se preparam para a largada. Caem alguns pingos na pista e a largada deve ser bem complicada.

13h39

Schumacher entra na pista com uma bandeira no carro acenando para o público. Pelo rádio ele agradece à equipe pelas homenagens.

13h30

A temperatura da pista no momento é de 19°C, da pista é de 25°C. A umidade do ar está em 64%.

13h29

O céu começa a escurecer em Interlagos no momento da abertura dos boxes. Carros já se encaminham para a formação do grid

13h24

Passeio pelo paddock de Interlagos