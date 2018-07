GP do Brasil 2012 – Treinos de sexta

19h27

Dia termina em Interlagos, mas o trabalho continua. As equipes ainda tentam fazer os últimos ajustes para os treinos deste sábado e a corrida do domingo. Enquanto na Red Bull, o barulho preferido era a música, na Lotus, o motor roncava alto na garagem.

18h46

Massa fala sobre os primeiros treinos e projeta o GP do Brasil



18h07

Felipe Massa critica demitido Mano Menezes e pede o amigo Muricy Ramalho no comando da seleção brasileira.

17h26

Fernando Alonso ganhou mais um torcedor ilustre na busca por seu terceiro troféu na categoria. O ex-atacante Ronaldo comentou nesta sexta-feira que vai torcer para o piloto da Ferrari vencer a corrida e conquistar o título da temporada 2012 neste final de semana, no GP do Brasil, em Interlagos: “Não sou especialista em Fórmula 1, não vou saber dizer quem é melhor ou pior, mas vou torcer para ele (Alonso). Sempre gostei da Ferrari. É a melhor equipe da Fórmula 1”

17h12

Rubens Barrichello analisa a disputa pelo título de 2012: “Carro por carro, o Vettel tem maior chance, mas se pensar na experiência e na determinação de Alonso nas últimas corridas… Se o Vettel der uma respirada, perde o título”, opinou

16h50

Entrevista com Felipe Massa adiada para às 17h45

16h

Bruno Senna fala sobre o treino de sexta e a expectativa para a classificação e a corrida.



15h30

Final de treino nesta sexta-feira. Hamilton dominou completamente o dia, sendo o mais rápido nas duas sessões. De chamar a atenção que tanto o tempo da manhã quanto o da tarde não foram superados por ninguém.

15h25

Faltando pouco minutos para o final do treino, os pilotos vão para pista para testar o acerto de corrida. Os tempos não são bons, provavelmente por que todos devem estar com tanque cheio.

15h19

Todos os pilotos estão na pista no momento, faltando 10 minutos para o final do treino. Só Pic, que já abandonou.

15h16

Entre os mais velozes, apenas Hamilton e Massa melhoraram seus tempos com relação a parte da manhã.

15h10

Carro da Marussia abandona o treino. Charles Pic, recém contratado pela Caterham, encosta na grama no miolo do circuito.

15h01

Os pilotos já entram na pista com pneus duros. Vettel é o segundo, logo atrás de Hamilton. Webber é o terceiro, com Massa em quarto e Alonso em quinto. Senna é 13.º

14h52

Hamilton faz o melhor tempo, 1min14s026, mais de meio segundo melhor do que Massa, que já fez seu tempo com pneus médios.

14h51

Massa é o mais rápido no momento, com Rosberg em segundo e Grosjean o terceiro.

14h48

Todos os pilotos foram para a pista com pneus duros. Quando os pilotos testarem os médios é que se vai se ter uma ideia melhor do tempo que os carros podem andar no treino de classificação, se não chover.

14h44

O ritmo é forte no treino e muitos pilotos estão fritando os pneus, principalmente na entrada do esse do Senna e no Laranjinha.

14h42

Grosjean lidera a sessão neste momento, com 1min14s994. Alonso é o segundo e Vettel o terceiro.

14h27

Somente os pilotos da HRT, De La Rosa e Karthkeyan, ainda não foram para pista nesta segunda sessão.

14h29

Raikkonen passa reto na primeira curva, mas consegue se recuperar bem e volta para a pista.

14h19

Com o forte calor do período da tarde será difícil para os pilotos superarem os tempo da manhã. O melhor do primeiro treino foi Hamilton, com 1min14s131. Agora o tempo de Vettel é 1min15s226.

14h16

Vettel já lidera a sessão, com Button em segundo e Alonso em terceiro. Massa é quinto e Senna o nono.

14h11

O calor aumenta em Interlagos. O segundo treino começa com temperatura de ambiente 33°C e na pista 49°C. O céu continua aberto e praticamente na sem nuvens.

14h09

Massa lidera os primeiros minutos de treino, com Webber em segundo, Alonso em terceiro e Vettel em 17.º. Senna é 13.º

14h

Começa o segundo treino livre.



13h54

O segundo treino livre começa em seis minutos, a torcida, já começa a se agitar nas arquibancadas, em pequeno número por se tratar ainda de um dia de semana, mas com uma bela bandeira da Red Bull, no setor G do autódromo. Os primeiros motores já começam a roncar.

13h39

Hora do almoço em Interlagos. Muita gente aproveita para passear pelo Paddock e pelo pitlane, antes do segundo treino-livre desta sexta-feira.

11h48

Movimentação do Paddock durante o treino e Felipe Massa retorna ao box após o primeiro treino-livre.





11h30

Final de treino. Os carros retornam ao box. Hamilton terminou na frente, com Vettel em segundo, Webber em terceiro, Button em quarto, Alonso em quinto e Massa em sexto.

11h29

O carro da Marussia, de Timo Glock, roda quase no mesmo ponto de Massa, à frente de Hamilton. O alemão consegue voltar sem problemas.

11h21

Massa é o primeiro a rodar. O brasileiro escapou de traseira no Pinheirinho, na parte interna da pista. Ele se