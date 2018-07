Veja como foi o sábado do GP do Brasil

19h31

Final do dia em Interlagos. Ao contrário do que aconteceu na sexta, as equipes já fecharam os boxes, até por que não podem mexer nos carros, e foram se divertir. Mas isto não quer dizer que não houve uma corrida em Interlagos. Os membros dos times participaram de uma animada corrida pelo circuito. O vencedor foi Damien, da Mercedes.

Os preparativos para a largada



A largada



E Damien, o vencedor, exaurido após a corrida



Enquanto isso, os boxes fechados em Interlagos





18h34

Apesar do susto, e da possibilidade de haver graves consequências, Romain Grosjean e Pedro De La Rosa serão punidos por causa do acidente durante a classificação.

18h31

Teste seus conhecimentos sobre os postulantes ao título de 2012. Clique aqui e responda o quiz.

18h21

Livio Oricchio avalia as chances do brasileiros no GP do Brasil deste domingo



17h06

Confira como ficou o grid após a punição de Maldonado

1.º Lewis Hamilton (ING/McLaren), 1min12s458

2.º Jenson Button (ING/McLaren), 1min12s513

3.º Mark Webber (AUS/Red Bull), 1min12s581

4.º Sebastian Vettel (ALE/Red Bull), 1min12s760

5.º Felipe Massa (BRA/Ferrari), 1min12s987

6.º Nico Hulkenberg (ALE/Force India), 1min13s206

7.º Fernando Alonso (ESP/Ferrari), 1min13s253

8.º Kimi Raikkonen (FIN/Lotus), 1min13s298

9.º Nico Rosberg (ALE/Mercedes), 1min13s489

10.º Paul Di Resta (ESC/Force India), 1min14s121

11.º Bruno Senna (BRA/Williams), 1min14s219

12.º Sergio Pérez (MEX/Sauber), 1min14s234

13.º Michael Schumacher (ALE/Mercedes), 1min14s334

14.º Kamui Kobayashi (JAP/Sauber), 1min14s380

15.º Daniel Ricciardo (AUS/Toro Rosso), 1min14s574

16.º Pastor Maldonado (VEN/Williams), 1min13s174 (Punido em 10 posições por ignorar a pesagem pela terceira vez)

17.º Jean-Eric Vergne (FRA/Toro Rosso), 1min14s619

18.º Romain Grosjean (FRA/Lotus), 1min16s967

19.º Vitaly Petrov (RUS/Caterham), 1min17s073

20.º Heikki Kovalainen (FIN/Caterham), 1min17s086

21.º Timo Glock (ALE/Marussia), 1min17s508

22.º Charles Pic (FRA/Marussia), 1min18s104

23.º Narain Karthikeyan (IND/Hispania), 1min19s576

24.º Pedro de la Rosa (ESP/Hispania), 1min19s699



17h03

As belas que trabalham no GP do Brasil

16h46

Pastor Maldonado foi punido com a perda de 10 posições no grid por não passar pela pesagem durante a classificação. A penalização aconteceu por ser a terceira vez que isto acontece.

16h

Nelson Piquet fala sobre sua expectativa para o GP do Brasil deste domingo: “A corrida de amanhã é uma incógnita. Tem a primeira curva que é sempre complicada, tem a chuva que pode vir a qualquer momento… Tem muita coisa que pode interferir no resultado.”

15h26

Carros da Porsche Cup na pista para a classificação.

15h10

Christian Fittipaldi vai torcer por Vettel e diz que estratégia da Ferrari, e penalizar Massa em Austin, é algo normal numa decisão



15h

Hamilton faz a pole, com Button em segundo, Webber em terceiro, Vettel em quarto, Massa em quinto, Maldonado em sexto, Alonso em sétimo, Hulkenberg em oitavo, Raikkonen em nono e Rosberg em décimo.



14h57

Pilotos retornam à pista para as voltas finais.

14h54

Hamilton lidera a primeira bateria de voltas rápidas, com Button em segundo, seguidos por Massa, Alonso, Vettel, Rosberg, Maldonado e Raikkonen.

14h51

Começa o Q3. Senna comenta seu treino: “Com o asfalto seco meu carro ficou bastante nervoso e por isto não deu para ir melhor. Meu pneu acabava antes de terminar a volta. Para a corrida tenho um jogo novo e isto pode ajudar. Em 12.º não é ruim e dá para brigar pelos pontos”

14h45

Vettel liderou o Q2, com Hamilton em segundo, Button em terceiro, Webber, Maldonado, Hukenberg, Rosberg, Raikkonen, Alonso e Massa completam o Top-10.

14h43

Final do Q2. Ficaram fora: Vergne, Ricciardo, Kobayashi, Schumacher, Perez, Senna e Di Resta.

14h38

Hamilton faz o melhor tempo e supera Alonso. Webber também passa o espanhol.

14h35

Red Bulls na pista, assim como as McLarens. Alonso lidera a tabela de tempos, com Massa em segundo, Hulkenberg em terceiro, Senna em quarto, Rosberg em quinto.

14h33

Fora no momento estão: Hamilton, Button, Webber, Maldonado, Raikkonen, Vergne e Ricciardo

14h31

A temperatura da pista está em 30°C, do ar em 24°C.

14h29

Pista seca já e a temperatura da pista começa a subir. Com isto, os tempos devem melhorar bastante.

14h27

A batida entre Grosjean e De La Rosa será investigada após o treino. Carros na pista já para o Q2.

14h23

Hamilton ficou com o melhor tempo, com Bruno Senna em segundo, Button em terceiro, Hulkenberg em quarto, Vettel em quinto em sexto. Alonso é 10.º e Massa ficou em 12.º.



14h20

Cronometro zerado. De La Rosa, Karthkeyan, Pic, Glock, Kovalainnen, Petrov e Grosjean, atrapalhado por De La Rosa, ficaram fora do Q2.

14h19

Grosjena toma uma fechada de uma HRT em plena reta, na entrada do box, e perde o bico. Ele escapou de um acidente sério.

14h16

Fora no momento estão: , De La Rosa, Pic, Karthkeyan, Petrov, Glock e Maldonado.

14h15

Hamilton lidera, seguido por Alonso, Massa, Raikkonen, Grosjean e Button.

14h13

Hamilton agora tem o primeiro tempo, com Alonso em segundo e Bruno em terceiro.

14h12

Bruno Senna agora lidera os tempos, com Maldonado em segundo. Vettel e Hamilton já estão na volta rápida.

14h10

Bruno Senna faz o segundo tempo, quando Button entra na pista.

14h09

Maldonado agora lidera os tempos, com Vergne em segundo, Kobayashi em terceiro, Di Resta em quarto. Webber vai para a pista faltando 10 minutos para o fim do Q1

14h05

Nenhum dos pilotos de ponta ainda marcou tempo. Vergne lidera a sessão, com Kobayashi e Peres em segundo e terceiro.

14h02

Pilotos vão para a pista com pneus slick, apostando que o asfalto vai secar. Ainda não há um trilho definido e está bastante molhado em alguns pontos.

14h

Kovalainen é o primeiro a ir para pista, seguido por Karthkeyan e outros.

13h57

Bernie Ecclestone passeia pelos boxes para falar com alguns pilotos antes do treino.

13h55

Alonso aparece no muro dos boxes e acena para a torcida. Vaias e aplausos para o espanhol.

13h25

Chove em Interlagos. Por enquanto, é fraco, mas o suficiente para molhar a pista para classificação, que começa às 14h.

12h35

Livio Oricchio comenta os treinos livres e fala da expectativa para a classificação.





12h

Com o cronômetro zerado, Vettel faz o segundo tempo, 0s2 atrás de Button. Webber termina a sessão com o terceiro tempo, Hamilton em quarto, Grosjean em quinto, Di Resta o sexto. Alonso ficou em oitavo e Massa em décimo, logo à frente de Bruno Senna.

11h56

Button ainda lidera a sessão, com Webber em segundo, Grosjean em terceiro e Di Resta em quarto. Alonso é o sétimo e Massa o oitavo.

11h52

Quase todos os pilotos estão na pista para a simulação de corrida, com pneus macios e pouco combustível.

11h49

Raikkonen arrumou um lugar para assistir ao final do treino. O finlandês já tinha tido problemas no motor no treino de sexta.

11h46

A maioria dos pilotos agora está nos boxes colocando os pneus macios. Só Schumacher já andou com os compostos, entre os principais competidores.

11h42

Bruno Senna roda estranhamente na entrada da reta, logo após a saída da Junção, e quase é atingido por Schumacher. O brasileiro se recupera e volta para os boxes certamente respirando mais aliviado por não ter sido atingido.

11h37

Faltando pouco mais de 20 minutos para o final da sessão, Button ainda lidera a tabela de tempos, com Vettel em segundo Hamilton em terceiro, Massa agora é o quarto, Webber é quinto e Alonso o sexto. Bruno Senna é tem a 14.ª marca.

11h34

O esse do Senna tem se mostrado um desafio à parte aos pilotos. Bruno, Hamilton, Button, Vettel e outros já fritaram pneus na entrada da curva.

11h28

Faltando 32 minutos para o final do treino e Button lidera os tempos, com 1min13s858, inferior a marca desta sexta de 1min14s026 de Hamilton, o terceiro no momento. Vettel tem a segunda marca. Alonso é o sétimo, logo atrás de Massa.

11h14

Raikkonen estoura o motor de sua Lotus na reta oposta, encosta atrás da área de escape e abandona o treino logo no começo, antes mesmo de marcar tempo. O problema deve atrapalhar muito o finlandês e provavelmente ele terá de substituir o propulsor para a classificação. Deve com isto perder 10 posições no grid.

11h11

Luiz Razia fala sobre a possibilidade de correr na F-1 em 2013: “Estamos tentando ainda. Temos de esperar mais uma semana ou duas para saber o que vai acontecer. Gosto muito do meu trabalho de piloto, dá até um arrepio quando o carro passa na reta. Queria muito estar competindo.

11h07

Faltando 52 minutos para o final do treino e Michael Schumacher e Nico Rosberg têm os primeiros tempos, na casa de 1min15, um segundo mais alto que os melhores tempos de sexta.

11h01

A temperatura do ar está em 28°C, da pista, em 36°. A umidade do ar está na casa dos 32%. Tempo nublado no momento, mas não há previsão de chuva para este treino.

11h

Começa o terceiro treino livre. Nesta sexta, o mais veloz nas duas sessões foi Hamilton, com Vettel sempre em segundo. Mas a Ferrari se mostrou competitiva, com Alonso e Massa sempre andando entre os primeiros.

10h50

Executiva do GP do Brasil fala sobre os principais desafios da organização

Os seguranças começam a retirar as pessoas não autorizadas da frente dos boxes, liberando a passagem para os carros, para o terceiro treino livre.

10h25

Motores das equipes principais já estão ligados dentro das garagens.

10h15

Fãs alemães, paraguaios e brasileiros fazem homenagem a Michael Schumacher: “Michael, a F-1 não é nada sem você” diz a faixa da esquerda.

10h09

A chuva já se aproxima do autódromo, pelo lado da reta dos boxes. Na represa o tempo ainda é bom.



9h52

Faltando pouco mais de uma hora para o início dos treinos, alguns membros das equipes McLaren e Red Bull tomam café da manhã.

Enquanto isto, os últimos detalhes vão sendo colocados no pódio.

9h13

Tempo bom em Interlagos, com algumas nuvens no céu. A previsão é de que chova durante o período.