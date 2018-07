Terceira camisa do Corinthians é eleita a mais bonita do mundo

A terceira camisa do Corinthians foi escolhida a mais bonita do mundo de 2011 pelo site britânico Subside Sports. Na disputa entre uniformes do mundo todo, o manto alvinegro era o único representante brasileiro na votação.

A camisa vinho com o desenho do São Jorge, padroeiro do Corinthians, foi a vencedora com 32% dos votos.

Confira a lista das 10 camisas de times mais bonitas do mundo:

1.ª – Corinthians (camisa 3) – 32%

2.ª – B. Dortmund (camisa derby) – 15,6%

3.ª – River Plate (camisa 2) – 13,3%

4.ª – Peru (camisa 1) – 11,5%

5.ª – Benfica (camisa 2) – 9,4%

6.ª – França (camisa 2) – 3%

7.ª – B. Dortmund (camisa 2) – 2,7%

8.ª – Suécia (camisa 2) – 2,4%

9.ª – Milan (camisa 1) – 1,6%

10.ª – Gana (camisa 2) – 1,4%

[poll id=”131″]