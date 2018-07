Thiago Silva pode perder espaço na seleção após declarações?

Capitão da seleção brasileira durante o fiasco na Copa do Mundo 2014, Thiago Silva deu declarações polêmicas em Viena. Segundo o zagueiro, Neymar, o atual dono da braçadeira na equipe, não o procurou para conversar sobre a mudança no posto após o Mundial, fato que o incomodou. “Ninguém veio me procurar para conversar e é isso que me deixa chateado. Mas não tem de partir de mim essa conversa”, relatou.

Convocado pela primeira vez por Dunga desde a saída do Mundial, ele não só o posto de comandante, como também não é mais titular absoluto do setor defensivo brasileiro. “Parece que te tiraram algo que te pertence. É triste. É doloroso”, afirmou. “Perdi espaço e estou chateado”, completou.

