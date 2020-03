Tigre x Palmeiras: onde assistir à partida pela Copa Libertadores

O Palmeiras enfrenta o Tigre, da Argentina, nesta quarta-feira, no estádio Monumental Victoria, às 19h15 (horário de Brasília), pela primeira rodada do Grupo B da Copa Libertadores da América.

Tigre x Palmeiras: onde assistir

É possível assistir ao vivo Tigre x Palmeiras pela Fox Sports. E o Estado fará transmissão em tempo real.

O Palmeiras inicia sua trajetória no torneio continental no Grupo B, que além do Tigre, conta também com Guaraní-PAR e o Bolívar-BOL, equipes que vão se enfrentar nesta quarta-feira.

O time de Vanderlei Luxemburgo vem de um empate sem gols com o Santos, pelo Paulistão. Já o Tigre bateu o Gimnasia Jujuy por 3 a 1, pelo Argentino.