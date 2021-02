Tigres x Ulsan Hyundai: onde assistir, horário e escalação das equipes para o Mundial de Clubes

Tigres, do México, e Ulsan Hyundai, da Coreia do Sul, se enfrentam nesta quinta-feira, às 11h (de Brasília), no Al Rayyan Stadium, em partida válida pelo Mundial de Clubes. O vencedor do confronto joga contra o Palmeiras na semifinal, marcada para o próximo domingo.

ONDE ASSISTIR

Tigres x Ulsan Hyundai terá transmissão ao vivo para todo o Brasil pelo canal SporTV. O Estadão fará tempo real do duelo.

HORÁRIO E LOCAL

A partida acontece às 11h (de Brasília), no Al Rayyan Stadium, no Catar.

ESCALAÇÃO PROVÁVEL

Tigres: Guzman; Rodríguez, Reyes, Salcedo, Duenas; Carioca, Pizarro; L.Quinones, Fernandez, Aquino; J.Quinones. Técnico: Ricardo Ferretti.

Ulsan Hyundai: Su-hak, Tae-hwan, Ki-hee, Bulthuis, Davidson; Dong-jun, Bit-garam, Du-jae, Hyung-min, In-sung; Ji-hyeon. Técnico: Kim Do-hoon.